Almanya'daki Türklerin "Evet" Sevinci Sokaklara Taştı

Almanya'da referandum için sandığa giden vatandaşlar, evet oylarının çoğunluğu almasının ardından sokaklara çıkıp sonucu kutladı.



Yurt dışında toplam 1 milyon 326 milyon seçmen sandığa gitti. Yurt dışındakilerin 59.6'sı Evet oyu kullanırken, Almanya'da sandıklardantan yüzde 63'lık oranla Evet oyu çıktı. Almanya'daki Türkler, referandum dan evet çıkmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Sokaklara dökülen Avrupalı Türkler, araçları ile uzun konvoylar oluşturdu.



Gelsenkirchen'deki Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Şubesi de bu kutlamaları organize ederek, vatandaşların sevinçlerine katkıda bulundu. Almanya'daki Türkler, "Yeni Türkiye'ye hoşgeldiniz" sloganlar atarak sevinçlerini dile getirdiler. Avrupa'daki tüm engellemelere rağmen vatandaşların sandığa giderek sandığa sahip çıktıklarını ifade eden UETD Gelsenkirchen Şube Başkanı Erol Yukarıbaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini dile getirdi. - GELSEN KİRCHEN