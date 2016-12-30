Almanya'daki Sığınmacılar

Almanya'da sığınmacıların büyük bir bölümünün ilk ayak bastığı Bavyera eyaletinde 2016 yılında yaklaşık 155 bin kişinin iltica talebinde bulunduğu bildirildi.





Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Bavyera eyaletinin Sosyal İşler Bakanlığıdan aldığı bilgiye göre, Bavyera eyaletinde 29 Aralık itibarıyla bu yıl toplam 154 bin 888 kişi iltica başvurusu yaptı.



Bu sayının eyalet ve federal polis tarafından sınırda veya sınır yakınında yakalananlar ile sınırda kayıt altına alınmayan ve doğrudan Bavyera'daki ilk kayıt merkezlerine giden sığınmacıları da içerdiği ifade edildi.



Almanya'nın 2015'in eylül ayında sınırları açmasının ardından ülkeye gelen sığınmacı sayısının çok yüksek olduğu ve 2015'te 759 bin kişinin eyalette iltica talebinde bulunduğuna işaret edilen haberde bu sayının bu yılın ocak ayında 74 bin 677, şubat ayında da 41 bin 600 olarak gerçekleştiği belirtildi.



Haberde, daha sonra sığınmacıların kullandığı Balkan güzergahının kapanmasının ardından bu sayıların düştüğü ve son aylarda eyalette ortalama 3 bin kişinin iltica talebinde bulunduğu kaydedildi.