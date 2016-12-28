Almanya'daki Sığınmacı Krizi

Almanya'da 2016 yılında 54 bin 123 sığınmacının ülkelerine gönüllü olarak geri dönmeleri için desteklendiği bildirildi.



Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Neymanns, Berlin'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin sığınmacıların sınır dışı edilmesinin yerine gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönmelerinin tercih edilmesi gerektiğini söylediğini hatırlatarak bunun için iltica talepleri reddedilen veya bu süreç içinde bulunup ülkesine dönmek isteyenlere yönelik eyaletlerin ve federal hükümetin desteklediği programların bulunduğuna dikkati çekti.



Bu bağlamda 2016'da 54 bin 123 kişinin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için desteklendiğini ve bunun için yaklaşık 21 milyon 500 bin avro harcandığını ifade eden Neymanns, 2015'te ise 35 bin 514 kişinin bu şekilde Almanya'dan kesin olarak ayrıldığını anımsattı.



Gönüllü geri dönen sığınmacıların sayısının artmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Neymanns, iltica talepleri reddedilen sığınmacıları ülkelerine geri göndermek için sınır dışı etme uygulamasının son çare olarak kullanıldığını vurguladı.



Neymanns, gelecek yıl gönüllü geri dönüşleri desteklemek için daha fazla kaynak ayrılacağını kaydetti.



Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan haberde, Almanya'dan gönüllü olarak ayrılanların büyük bölümünün Balkan ülkeleri vatandaşı olduğu belirtilerek gönüllü olarak geri dönen en büyük grubu yaklaşık 15 bin kişiyle Arnavutların oluşturduğu ifade edildi. Arnavutları beşer bin kişiyle Sırbistan, Kosova ve Irak'tan gelenlerin takip ettiği, ülkelerine gönüllü dönen Afganlıların sayısının kasım ayına kadar 3 bin 200 olduğu kaydedildi.