Almanya'daki Halıcılara Gaziantep'ten Destek

Almanya'da düzenlenen Domotex Hannover 2017 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılan firmalara Gaziantepli bürokrasi ve siyaset dünyasından destek geldi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkececi ve Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğurlu fuara katılan halıcıları ziyaret etti.



Türk firmaları ziyaret eden heyet, Güneydoğu Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Salahattin Kaplan'dan fuar hakkında bilgiler aldı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaplan, Türkiye genelinden fuara 174 firmanın katıldığını bu sayının 81'inin Gaziantepli halı firmaları olduğunu ifade ederek, Gaziantep'ten bürokrasi, iş ve siyaset dünyasının fuarda firmaları ziyaretini önemsediklerini ve yapılan ziyaretlerle katılımcı firmaların moral bulduğunu belirtti.



Fuarın Gaziantepli halıcılar için büyük önem taşıdığını ifade eden Köken de şunları kaydetti:



"Gaziantep Organize Sanayi Bölgemizde yer alan halı firmalarımızdan 81 firmamızın Domotex 2017 Hannover Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda standı var. Fuarı yerinde görmek için buraya geldik. Fuara katılan firmalarımızın stantlarını ziyaret ettik. Bütün firmalarımızın moralleri çok yüksek. Bunun devamını sağlamamız lazım. Daha güçlü firmalar, daha güçlü ihracatlar yaparak geleceğe daha güvenli bakmamız lazım. Fuara katılımcılar gibi bizler de fuardaki hareketlilikten büyük moral bulduk. Firmalarımızın bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum."