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Almanya'da Yıllık Enflasyon Martta Yükseldi
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Almanya'da Yıllık Enflasyon Martta Yükseldi

Almanya da Tüketici Fiyat Endeksi, bu yılın mart ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış kaydetti.

Almanya'da Yıllık Enflasyon Martta Yükseldi

Almanya da Tüketici Fiyat Endeksi, bu yılın mart ayında 2016'nın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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Enflasyon, Almanya