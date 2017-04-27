Almanya'da Yıllık Enflasyon Beklentinin Hafif Üzerinde

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın nisan ayında 2016'nın aynı ayına göre piyasa beklentisinin hafif üstünde yüzde 2 olarak belirlendi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya'da enflasyon nisanda mart ayına kıyasla değişmedi. Ülkede, 2016'nın nisan ayı ile karşılaştırıldığında ise enflasyon yüzde 2 yükseldi.



Öncü enflasyon rakamları, piyasalardaki aylık yüzde 0,1'lik azalış ve yıllık da yüzde 1,9'luk artış beklentisinin üzerinde geldi.



Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise nisanda 0,1'lik azalış beklentisine karşın değişmezken, yıllık da yüzde 1,9'luk beklentinin hafif üzerinde yüzde 2 artış gösterdi.



Böylece Almanya, Avrupa Merkez Bankasının "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" olarak belirlediği enflasyon hedefini yakaladı.