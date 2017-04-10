Almanya'da Yaşayan Türk Vatandaşların Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşların oy verme işlemi sona erdi



KÖLN - 16 Nisan'da anayasa değişikliği halk oylamasının için yapılan oy verme işlemi sona erdi.

Bugün saat 21.00 itibarıyla Köln Başkonsolosluğundaki sandıklar, sandık görevlileri tarafından açılıp sayılarak torbalara kondu ve mühürlendi.

Almanya'da 13 bölgede, 14 gün boyunca oy kullanan vatandaşlar seçime yoğun ilgi gösterdi.