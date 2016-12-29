Almanya'da Yasaklanan Aşırı Sağcı Gösteri

Köln İdare Mahkemesinin, aşırı sağcı Almanya'nın Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) Köln'de yılbaşı gecesi düzenlemek istediği gösterinin yasaklanmasını onadığı bildirildi.





Alman medyasında yer alan haberlerde, NPD'nin yasağa karşı yaptığı itiraz başvurusunun mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.





Mahkeme heyetinin, polisin görüşüne katılarak yılbaşı akşamındaki özel güvenlik durumundan dolayı NPD'nin etkinliğinin de korunabilmesi için yeterli güvenlik güçlerinin bulunmadığına işaret ettiği kaydedildi.



Berlin'de geçen hafta Noel pazarında düzenlenen saldırıya ve bir yıl önce yılbaşı gecesi Köln tren garı çevresinde meydana gelen olaylara dikkati çeken mahkeme heyeti, bundan dolayı kamu çıkarının daha ağır bastığı ve NPD'nin toplanma özgürlüğünün önem açısından ikinci planda kalması gerektiğine karar verdi.





Öte yandan Köln polisinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürü Jürgen Mathies'in Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yılbaşı gecesi planladığı gösteriyi de yasakladığı ifade edildi.





Mathies, bu yasaklamalarla siyasi görüşlerin ifade edilmesini engellemek istemediğini, sadece kanıtlanabilir ve şimdiden görünen tehlikeleri önlemek istediğini kaydetti.