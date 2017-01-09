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Almanya'da Yangın: 3 Ölü

Almanya'da Yangın: 3 Ölü

BERLİN (AA) – Almanya'nın Saarland eyaletinin Schwalbach kentinde, bir evde meydana gelen yangında 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'da Yangın: 3 Ölü

BERLİN (AA) – Almanya'nın Saarland eyaletinin Schwalbach kentinde, bir evde meydana gelen yangında 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saarbrücken polisince yapılan açıklamada, yangında 5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 36 ve 34 yaşındaki bir çiftin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.


Söz konusu yangını evde bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun fark ederek hemen alt katta oturan büyükannesiyle birlikte olayı itfaiyeye haber verdiği ifade edilen açıklamada, bu kızın annesi, babası ve kardeşinin hayatını kaybettiği kaydedildi.


Açıklamada, 9 yaşındaki kız ile büyükannenin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, yangının ise söndürüldüğü belirtildi.


Yangının sebebinin henüz belli olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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