Almanya'da Yangın: 3 Ölü

BERLİN (AA) – Almanya'nın Saarland eyaletinin Schwalbach kentinde, bir evde meydana gelen yangında 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Saarbrücken polisince yapılan açıklamada, yangında 5 yaşındaki bir kız çocuğu ile 36 ve 34 yaşındaki bir çiftin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.





Söz konusu yangını evde bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun fark ederek hemen alt katta oturan büyükannesiyle birlikte olayı itfaiyeye haber verdiği ifade edilen açıklamada, bu kızın annesi, babası ve kardeşinin hayatını kaybettiği kaydedildi.





Açıklamada, 9 yaşındaki kız ile büyükannenin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, yangının ise söndürüldüğü belirtildi.





Yangının sebebinin henüz belli olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.