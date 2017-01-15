Almanya'da Yalan Haberlerle Mücadele

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, bu yıl eylül ayında yapılacak genel seçimlerdeki kampanyalarda internet üzerinden dezenformasyon yapılacağından endişe ettiğini belirtti.



Maas, "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, genel seçimlerdeki kampanyalarda internet üzerinden manipülasyon olanaklarının çeşitliği konusunda uyarıda bulunarak doğrudan dezenformasyon yapılabileceğini ve yalan haberlerin yayılabileceğini söyledi.



Alman güvenlik birimlerinin Federal Meclis'e (Bundestag) ve siyasi partilere yönelik siber saldırıların arkasında Rus gruplarının bulunduğu düşüncesini taşıdıklarını belirten Maas, "Bu sırada çok bilgi aktı." ifadesini kullandı.



Maas, seçim kampanyaları sırasında bu bilgilerin kullanılabileceğine işaret ederek saldırılar uzun zamandır sadece patlayıcıyla değil, bilgisayar korsanlarıyla da yapıldığını, bu yüzden bir siber savunma merkezi inşa edeceklerini kaydetti.



Alman Meclis Başkanı Norbert Lammert de Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, siyasi partilere, seçim kampanyası sırasında manipülasyon girişimlerine karşı kendilerini korumaları çağrısında bulundu.



"Hayali haberlerin siyasi amaçlar için doğrudan kullanılmasına ve yaygınlaşmasına hazır olmamız lazım." diyen Lammert, dürüstlükten dolayı Almanya'da böyle şeylerin olmayacağı yanılgısına düşülmemesi gerektiğini belirtti.



Nefret içerikli yorumlar, hakaretlere ve yalan haberlere ağır cezalar



Öte yandan "Rheinische Post" gazetesinin haberine göre, federal hükümette yer alan partiler, sosyal medyadaki nefret içerikli ve yalan haberlere karşı mücadele etme konusunda anlaştı.



Haberde, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder ile Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann'ın sosyal medya platformlarının kolay ulaşılabilecek şikayet yerleri oluşturması ve şikayetlere 24 saat içinde cevap verme zorunluluğu getirilmesi konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.



Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının nefret içerikli yorumların ve yalan haberlerin silinmesine ilişkin yasal yükümlülüklerini çok az yerine getirdiği, bundan dolayı bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılmasının istendiği kaydedildi.



Bu uygulamaları yerine getirmeyen platformlara ağır para cezası verilmesinin öngörüldüğü belirtildi.



Kauder, Saarland kentinin Perl kentinde yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin sosyal medyadaki nefret içerikli yorumlara, hakaretlere ve yalan haberlere karşı sert tedbirler alacağını söyledi. Böylelikle yalan haberlerin, nefret içerikli yorumların ve hakaretlerin çoğalmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını vurgulayan Kauder, bu önlemlerin sansür olmadığını ifade etti.



Kauder, uygulamaları hayata geçirmeyen sosyal medya platformlarına ne kadar ceza kesileceğinin henüz belirlenmediğini ancak caydırıcı düzeyde yüksek cezaların söz konusu olacağını sözlerine ekledi.