Almanya'da Üfe Martta Değişmedi

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da ÜFE, mart ayında şubat ayına kıyasla sabit kaldı. ÜFE, 2016 yılının mart ayına kıyasla ise yüzde 3,1 artış kaydetti.



Piyasalarda mart ayında ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık bazda 3,2 artması bekleniyordu.



Bu yılın mart ayında tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Mart 2016'ya kıyasla artış kaydetti.



Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 4,5 yükseldi. Petrol ürün fiyatları yüzde 16,2 artarken, doğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 7,2 geriledi.



Ara malı fiyatlarında 3,9, dayanıksız tüketim malları fiyatlarında 2,7, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında 1,2 ve sermaye malları fiyatlarında yüzde 1 artış görüldü.



ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise martta aylık 0,3, yıllık olarak yüzde 2,6 yükseldi.