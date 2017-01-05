Almanya'da Türklerin Ağırlıklı Olduğu Add'ye Baskılar Artıyor

Alman Demokratlar Birliği (ADD) Genel Başkanı Remzi Aru, partiye yönelik Alman derin devletinin baskılarının arttığını ifade ederek, "Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışan Almanya, maalesef kendi ülkesinde demokratik bir şekilde kurulan bir siyasi partiyi antidemokratik yollarla sindirmeye çalışıyor" dedi.



Almanya'daki Türklerin ağırlıklı olarak bulunduğu Alman Demokratlar Birliği Partisi'ne (ADD) yönelik baskılar artıyor. Birçok baskı ve yıldırma çabası ile karşılaşan ADD'nin sosyal medya hesapları kapatılırken, banka hesaplarına de tek tek el konuyor. Alman Demokratlar Birliği Genel Başkanı Remzi Aru, Almanya'nın partilerinin aktivitelerini engellemek konusunda çeşitli yollara başvurduğunu belirterek, ADD'nin üzerinde yoğunlaşan baskılara karşı pes etmeyeceklerini söyledi. İHA'ya açıklamada bulunan Genel Başkan Aru, "Bir siyasi partinin mutlaka banka hebası olması lazım. Seçim çalışmalarında kullanabilmemiz için üyelerimizden bağış kabul ediyoruz. Banka hesabınız yoksa bağış toplayamayız. Bu nedenle büyümemizi engellemeye çalışıyorlar. Sosyal medyada 30 bin takipçiye ulaşınca hesaplarımız kapatılıyor. Bu zamana kadar gittiğimiz bütün bankalarla yaptığımız ilk görüşmeler olumlu geçiyor, sonra bize hesap açamayacaklarını söyleyerek bizim talebimizi geri çeviriyorlar. Gerekçesini sorunca cevap veremiyorlar. Tahminlerimize göre Alman derin devleti bizi bir şekilde engellemeye çalışıyor" dedi.



"Bizi potansiyel güç olarak görüyorlar"



Aru, "Parti olarak kısa bir zamanda geniş kitlelere ulaştık. Gösterdiğimiz başarı karşısında endişelenenler var. Bu başarımızı engellemek için ellerinden gelenleri yaparak bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz Almanya'da yaşayan ve oy potansiyeli yüzde 25 oranına ulaşan bir kitleye hitap ediyoruz. Biz onların yıllardır Almanya'dan bekledikleri siyasi bir partiyiz. Bu oy potansiyelinin ADD'ye gelmesi Almanya'da dengeleri değiştirecek bir gelişme olacak. Bunu tehlike gibi görenler bizi engellemeye çalışıyorlar. Dünyaya, özellikle Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışan Almanya, maalesef kendi ülkesinde demokratik bir şekilde kurulan bir siyasi partiyi antidemokratik yollarla sindirmeye çalışıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Mücadelemizi sonuna kadar devem ettireceğiz" dedi.



"Bizim yükselişimizi kimse durduramayacak"



Almanya'daki diğer partiler gibi eşit şartlarda siyası çalışmalarını devam ettirmek istediklerini belirten Aru, "Bize karşı girişilen antidemokratik baskılara boyun eğmeyecek, mücadelemizi demokratik zeminde sürdüreceğiz. Biz Almanya'daki bütün yabancıların ümidiyiz. Bizim yükselişimizi gören Alman derin devleti, bizi antidemokratik yollara çekmeye çalışıyor. Biz bu oynanan oyunlara gelmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. - FRANKFURT