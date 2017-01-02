Almanya'da Terör Saldırısı Planladığı Şüphesiyle Bir Suriyeli Tutuklandı

Almanya'da terör saldırısı planladığı şüphesiyle 38 yaşındaki bir Suriyelinin Saarland eyaletinde tutuklandığı bildirildi.



Saabrücken Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zanlının DEAŞ terör örgütü ile temasa geçtiği ve saldırı planını gerçekleştirmek için maddi destek talep ettiği iddia edildi.



Açıklamada, zanlının aralık ayında cep telefonundaki "Telegram" adlı uygulama üzerinden DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bir aracıdan 180 bin avro istediği belirtildi.



Zanlının, bu parayla araçlar satın almayı ve bunları patlayıcı madde ile doldurarak kalabalık içine sürmeyi planlamakla suçlandığı belirtilen açıklamada, bununla ilgili zanlının cep telefonundaki mesajların tespit edildiği kaydedildi.



Almanya'ya 2014'ün aralık ayında gelen ve 2015'in ocak ayında iltica talebinde bulunan zanlının DEAŞ ile temasa geçtiğini itiraf ettiği ancak terör saldırısı yapacağı yönündeki suçlamaları reddettiği belirtildi.



Bir ihbar üzerine söz konusu Suriyelinin 31 Aralık'ta Saarland eyaletinin Saarbrücken kentinde yakalandığı, dün akşam da hakkında tutuklama emri çıkartıldığı, ardından Saarbrücken cezaevine konulduğu bildirildi.



Zanlının elinde saldırı yapmak için hazırlanmış araçlar bulunduğuna ilişkin ipuçlarının bulunmadığı ancak soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.