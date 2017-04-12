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Almanya'da Tefe Martta Değişmedi
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Almanya'da Tefe Martta Değişmedi

Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) mart ayında önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi.

Almanya'da Tefe Martta Değişmedi

Almanya'da Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) mart ayında önceki aya kıyasla değişiklik göstermedi.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi mart ayında şubat ayına göre sabit kaldı.

Böylece TEFE, piyasalardaki yüzde 0,5'lik artış beklentisinin altında gerçekleşti.

TEFE, 2016 yılının mart ayına kıyasla ise yüzde 4,1 yükseldi. Mart ayındaki yıllık bazdaki artışa en büyük etkiyi, katı yakıtlar ve madeni yağ ürünleri yaptı.

Ayrıca TEFE, ocak ayında yıllık bazda yüzde 4, şubat ayında yüzde 5 artmıştı.

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Almanya, Maden