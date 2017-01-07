Almanya'da "Suriye'ye Özgürlük" Mitingi

Almanya'nın Dortmund kentinde "Suriye'ye Özgürlük" sloganıyla Suriye ve Halep'e destek mitingi düzenlendi.



Katharinen Caddesi'nde düzenlenen mitingde, Suriye'de masum halkı katleden Esed yönetimi ile ona destek veren Rusya ve İran eleştirilirken, Batılı ülkelerin bu katliama sessiz kaldıkları ifade edildi.



Ellerinde Suriye bayraklarıyla mitinge katılan göstericiler, Almanca olarak Suriye Rejimi, Esed, Rusya ve İran aleyhine sloganlar attı.



Gösteride okunan basın bildirisinde, "Esed rejiminin 2011 yılında halkın masum protestolarını şiddet yoluyla bastırmasıyla başlayan olayların, günümüzde çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu yüz binlerce insanın öldüğü, milyonlarca kişinin ülkeyi terk ettiği, yıkılmış şehirlerin oluştuğu bir insanlık dramına dönüştü." değerlendirmesine yer verildi.



Suriye halkının açlık ve sefalet içinde, ilaç ve barınacak yerleri olmadan yaşamaya çalıştıkları ifade edilen bildiride, "Esed rejiminin yönetimi terk etmeli ve Suriye'nin özgürleşmesine katkı sunulmalı." talepleri dile getirildi.



Soğuk havaya rağmen yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.