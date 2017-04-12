Almanya'da Şirket İflasları Ocakta Azaldı

Almanya'da bu yılın ocak ayında iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı.



Almanya Federal İstatistik Ofisinden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da bu yılın ilk ayında bin 644 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 geriledi.



Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 295 iflas davasıyla ticaret sektörü etkilendi. Bunu 272 iflas başvurusuyla inşaat sektörü, 195 başvuruyla profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler izledi.



Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, ocakta yaklaşık 1,8 milyar avro seviyesinde belirlendi. Söz konusu borç, 2016'nın ocak ayında ise 1,1 milyar avronun altındaydı.



Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 535 borçlu da ocak ayında iflas ettiğini bildirdi.