Almanya'da Şiddet Suçları Arttı

Federal Kriminal Dairesi (BKA) 2016 yılı suç rakamlarını açıkladı. Almanya genelinde suç oranlarında yüzde 6,37 oranında artışın olduğu açıklandı. Evlerden hırsızlıklarda 5,4 oranında düşüş gözlenirken, gençlerin işlediği suçlarda da artış kaydedildi. Almanya'da 2016 yılında işlenen şiddet suçlarının yüzde 6,7 artarak, 193 bin 542 vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi. Silahla ve nitelikli adam yaralama suçlarının da yüzde 9,9 artarak, 140 bin 33'e yükseldiği kaydedildi.



Rapora göre, şiddet suçu işleyen gençlerin sayısının da arttığı gözlendi. Şiddet suçu işleyen gençlerin sayısının da yüzde 12 civarında artarak 22 bin 646'ya ulaştığı belirtildi.



Göçmenlerin işlediği suçlara ilişkin istatistikler iltica başvurusunda bulunan, mülteci statüsünde olan ve Almanya'da kalmasına izin verilen yabancıların işlediği suçların yer aldığı kaydedildi.



Rapora göre, 2015 yılına kıyasla bu grupta yer alan yabancıların işlediği suçların yüzde 52,7 artarak, 174 bin 438 olarak kaydedildiği belirtildi.Suç işleyen yabancıların ilk sırasında 30 bin 700 olayla Suriyeliler ilk sırayı alırken, 17 bin 500 suç rakamı ile ikinci sırada Afganlılar, 12 bin olaylar Iraklılar, 9 bin 800 olayla Arnavutlar, 8 bin 300 Cezayirli ve 8 bin 200 suç olayıyla ise Faslılar raporda yer aldı.



Göçmenlerin işlediği suçların yüzde 35,1'ini yankesicilik, yüzde 11,3'ünü hırsızlık, yüzde 14,9'unu da adam yaralama ile cinsel taciz ve tecavüz suçları oluşturuyor.



Almanya'da nüfusun 82 milyon 200 bin olduğu belirtilerek, bu grupta yer alan göçmenlerin oranın sadece yüzde 2 civarında olduğuna dikkat çekildi.



(Mehmet Koca / İHA)