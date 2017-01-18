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Almanya'da Seçimler Eylülde Yapılacak
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Almanya'da Seçimler Eylülde Yapılacak

Bu yıl, parlamento seçimlerinin yapılacağı Almanya'da tarih olarak 24 Eylül ön plana çıkıyor.

Almanya'da Seçimler Eylülde Yapılacak

Bu yıl, parlamento seçimlerinin yapılacağı Almanya'da tarih olarak 24 Eylül ön plana çıkıyor.

Kaynak: Dunya.com

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