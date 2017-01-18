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Almanya'da Seçimler Eylülde Yapılacak
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Almanya'da Seçimler Eylülde Yapılacak
18 Ocak 2017 Çarşamba 11:32
Bu yıl, parlamento seçimlerinin yapılacağı Almanya'da tarih olarak 24 Eylül ön plana çıkıyor.
Bu yıl, parlamento seçimlerinin yapılacağı Almanya'da tarih olarak 24 Eylül ön plana çıkıyor.
Kaynak:
Dunya.com
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