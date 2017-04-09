Almanya'da Sandık Başında Son Gün Yoğunluğu - Berlin

- Seçmenlerin kuyruktan geçmesi

Kimlik kontrolünden detay görüntüler

BERLİN - Almanya'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin son gününde sandıklara yoğun ilgi gösterdi.