Almanya'da Sandık Başında Son Gün Yoğunluğu - Berlin
- Seçmenlerin kuyruktan geçmesi Kimlik kontrolünden detay görüntüler BERLİN - Almanya'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin son gününde sandıklara yoğun ilgi gösterdi.
- Seçmenlerin kuyruktan geçmesi
Kimlik kontrolünden detay görüntüler
BERLİN - Almanya'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işleminin son gününde sandıklara yoğun ilgi gösterdi.
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