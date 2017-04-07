Almanya'da Sanayinin Çarkları Şubatta Hızlandı

Almanya'da sanayi üretimi, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 arttı.



Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın şubat ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocak ayına kıyasla yüzde 2,2 artış gösterdi. Sanayi üretimi, 2016 yılının şubat ayına göre ise yüzde 2,5 arttı.



Almanya'da sanayi üretiminin, şubatta aylık yüzde 0,2 azalması, yıllık ise yüzde 0,5 artması bekleniyordu. Böylece sanayi üretimi beklentinin üstünde performans gösterdi.



Veriler ayrıca, Almanya'da şubatta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,9 yükseldiğini ortaya koydu.



Ülkede, bu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1,1 ve tüketim malları üretimi yüzde 1,4, ara malı üretimi de yüzde 0,4, enerji üretimi yüzde 0,6 arttı.



Bu arada, ocak ayı sanayi üretimindeki aylık artış yüzde 2,8'den 2,2'ye revize edildi.