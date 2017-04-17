Almanya'da Referandum Konvoyuna Polis Engeli - Köln

Türkiye'deki halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan "Evet" çıkması, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'nın Köln kentinde araçlara Türk bayrağı asılıp konvoy oluşturularak kutlandı.



Almanya'nın Köln kentinde Türkiye'deki referandum sonucunu araç konvoyu yaparak kutlamak isteyen Türkler, trafik polisinin ceza engeli ile karşılaştı.



Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyip şehir merkezindeki Friesenplatz semtine gelerek araç konvoyu yapmak isteyen vatandaşlara Köln polisi gürültü yaptıkları gibi çeşitli sebeplerle para cezası uyguladı.



Polis engeline rağmen bazı vatandaşların araçlarının camlarından çıkardıkları Türk bayrakları, araçlarında çaldıkları mehter marşları ve şarkılar ile referandum sonucunu kutladı.



Aracını bayraklarla süsleyip kutlamaya katılmak için şehir merkezine geldiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir sürücü, milli maçlardan sonra sokaklarda yapılan coşkulu kutlamalara izin veren polisin Türkiye'deki referandum sonrası sevinç gösterisi yapmak isteyenleri engellemesini eleştirdi.



Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde araçların kornalarına basarak referandum sonucunu kutladıkları gözlendi.