Almanya'da Polisten Aşırı Sağcı Örgüte Karşı Operasyon





Almanya'da polisin aşırı sağcı örgütlere karşı operasyonları sürüyor. Son olarak yaklaşık 200 emniyet mensubunun Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt eyaletlerindeki 12 konutta arama yaptığı bildirildi.



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sağcı terörizm karşı alınan tedbirler karşılığında birçok saldırının güvenlik makamları tarafından engellendiği belirtildi.



Yetkililer, aşırı sağcı "Reichsbürger" (Reich Vatandaşı) adlı örgüte karşı düzenlenen



operasyonlarda çok sayıda döküman ve elektronik alet ile 42 silaha el konulduğu belirtildi.



Gözaltına alınan kişi ya da kişi sayısı hakkında ise bilgi vermedi. Fakat şüphelilerin silahlı saldırı planladığı duyuruldu.



Auteur: euronews-tr



Tags: polisten aşırı Avrupa seçimleri sağcı operasyon Almanya Aşırı sağ karşı Tutuklama Almanyada Almanya politikası Terörizm örgüte Gepost: 25 januari 2017