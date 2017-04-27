Almanya'da Polis Silahlı Bir Kişiye Ateş Etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de polisin silahlı bir kişiye ateş ederek yaraladığı bildirildi.



Berlin emniyetinden yapılan açıklamada, Kreuzberg semtinde Urban Hastanesi'nin park yerinde bir kişinin polisi silahla tehdit ettiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu kişinin uyarılara rağmen tehdidi sürdürdüğü, bunun üzerine polisin ateş ederek saldırganı bacağından yaraladığı ifade edildi.



Polisin hastaneye giden yolu kapattığı, öte yandan acil servisin hizmet vermeyi sürdürdüğü kaydedildi.



Alman basını, 27 yaşındaki Alman vatandaşı saldırganın sabıkasının bulunduğunu, olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığını yazdı.



Saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.