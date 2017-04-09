Almanya'da Oy Verme Işlemi Sona Erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.



Köln Başkonsolosluğu'nda saatler 21: 00'i gösterdiğinde sandık görevlileri tarafından sandıklar açılıp zarflar sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi.



Almanya'daki Türk seçmenler, 14 gün boyunca 13 başkonsolosluk bölgesinde oy kullandı.



Almanya'da Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde oy kullanma işlemi sona erdi.