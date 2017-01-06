Almanya'da Osmanlı Sancağının Taşınması Yasaklandı

BERLİN (AA) – Almanya'nın Fürth kentinde geleneksel olarak düzenlenen "Hasat Bayramı" etkinliğindeki geçit töreninde mehter takımının 3 hilalli Osmanlı sancağını taşımasının yasaklandığı bildirildi.



"Nordbayern.de" adlı yerel internet sayfasının haberinde, Fürth'un dünyaya açık bir kent olduğunu göstermesi açısından Hasat Bayramı'nda yapılan geçitte yabancı grupların da yer aldığı ifade edildi.



Haberde, belediyenin düzenlediği bu kortejde üç hilalli sancağa izin verilmeyeceği belirtildi.



Belediyenin kamuoyundaki endişeleri göz önünde bulundurarak organizatörlerden görüş aldığına işaret edilen haberde, yapılan değerlendirme sonucu ilgili dairenin müdürü Andre Hollitzer'in sancağın yer almasını yasakladığı ifade edildi.





Haberde, mehter takımının bu geçit töreninden çıkarılmasının ise öngörülmediği kaydedildi.





Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Yönetim Kurulu Başkanı Refet Avcı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli Türk derneklerin de yer aldığı söz konusu "Hasat Bayramı" geçidine 4 yıldan beri mehter takımıyla katıldıklarını söyledi.



"Bir zenginlik, renklilik olsun istedik. Herhangi bir siyasi içeriği yok" diyen Avcı, Berlin'den gelen mehter takımının hem Alman hem de burada yaşayan Türk toplumu tarafından yoğun ilgi gördüğünü, hatta bizzat belediye başkanın da olumlu karşıladığını ifade etti.





En son geçen yılın ekim ayında katıldıkları etkinlikten sonra PEGIDA (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar) hareketinin internet üzerinden aleyhte propaganda yaptığını belirten Avcı, bunun üzerine aralık sonunda belediyedeki daireden kendilerine ulaşan yazıda üç hilalli bayrağın geçitte kullanılmamasının istendiğini kaydetti.





Avcı, bu konuyu organizasyona katılan ekiple değerlendireceklerini ve ona göre bu yıl yapılacak geçide katılıp katılmayacaklarına karar vereceklerini kaydetti.





Fürth kentinde 19. yüzyılın başından beri düzenlenen Hasat Bayramı'nın bu yıl 8 Ekim'de yapılacağı bildirildi.