Almanya'da Osmanlı Ocakları İmzalı Alevi Derneklerine 'Yazılı Saldırı' İddiasına Tepki

Alevi dedesi Kemal Kırcan Osmanlı Ocakları Genel Merkez bünyesinde inanç önderleri birim başkanlığında görev alarak Almanya'da Osmanlı Ocakları imzalı Alevi derneklerine 'yazılı saldırı' iddialarına tepki gösterdi.



Osmanlı Ocakları'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Alevi derneklerine karşı Osmanlı Ocakları imzalı 'yazılı saldırı' yapıldığı haberlerine karşı tepki Osmanlı Ocakları'nın düzenlediği '15 Temmuz Milli Birlik Gecesi'ne katılan Alevi dedesi Kemal Kırcan'dan geldi. Kırcan, Osmanlı Ocakları'nda görev alarak olaya tepki gösterdi. Açıklamaya göre Osmanlı Ocakları teşkilatlarının din, dil, ırk mezhep ayrımcılığı yapmadan hizmet ettiğini bizzat yaşadığını dile getiren Alevi dedesi Kemal Kırcan, "Osmanlı Ocakları'nın Alevi vatandaşlara karşı ve diğer Etnik kimliklere karşı ayrıcı bir tutum göstermediği gibi kucaklayıcı faaliyetler gösteriyor" dedi. Konu ile alakalı bir değerlendirmelerde bulunan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat; "Birliğimizi yıkamayacaklar, Beraberliğimizi bölemeyecekler, Ülkemizi parçalayamayacaklar, gücümüzü sömüremeyecekler" diye konuştu.



"Türkiye'mizi yedirtmeyeceğiz"



Canpolat şöyle konuştu: "Almanya'da Alevi derneklerine yazılı saldırıları yapan fitne grupların yazıya Osmanlı Ocakları imzası atması ahlak dışı bir harekettir. Bizim Alevi, Sünni gibi bir ayrıma hizmet etmediğimiz gibi biz Müslüman kimliğinde birliği benimsiyor, doğruları kucaklayıp hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken birliğimize beraberliğimize milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak yapıyoruz. Alevi derneklerine yapılan saldırılara ilk karşı çıkacak kurum Osmanlı Ocakları'dır. Biz bu oyunların üstünden gelecek güçlü ilişkilere ve samimi dostluklara sahibiz. Biz bir büyük milletiz. Bünyemizde Alevi, Arap, Kürt ayrımı yapmadan herkese yer verdiğimiz halde o kardeşlerimizi temsil eden dernek kurum veya kuruluşlara saldırı yapmayı bir kenara bırakalım korumak ve kollamakta bizim vazifemizdir.



Aleviler, Araplar, Kürtler Zazalar, Laz'lar, Romenler kısaca ülkemizde yaşayan tüm etnik kimlikler burada Osmanlı Ocakları çatısı altında ikame ve var olma fırsatı bulabilmişlerdir. Ülkemizde yaşan her vatandaşımız bizim için değer, önem ve kıymet arz ediyor. Bu coğrafyanın çocuklarıyız. Hedefimizde Ermeni vatandaşlarımızı Osmanlı'da ki gibi yeniden milleti Sadık'a (sadık milletler)den görme hayali vardır. Düşmanı dost yapan kazanır, Dostu düşman yapan tarihte hep kaybetmiştir. Ülkesini seven herkes bu kardeşliğe katkı sağlamak için Osmanlı Ocakları çatısında hizmet etmek için bizimle beraber bu dikenli yollarda yürümelidir. Sınırda Mehmetçiğin nöbet tuttuğu gibi, bizlerde sınır içinde birlik ve beraberlik nöbetleri tutmalıyız. Hep beraber güçlü Türkiye olmalıyız". - İSTANBUL