Almanya'da ölüme terk edilen hasta Türkiye'de sağlığına kavuştu



GAZİANTEP - Almanya'da amansız bir hastalığa yakalanarak ölüme terk edilen 80 yaşındaki gurbetçi Ahmet Yenikomşu, Gaziantep'te geçirdiği ameliyat sonucu yeniden sağlığına kavuştu.

Almanya'da mide kanseri rahatsızlığı için gittiği hastanede 'masadan kalkamaz' denilerek ölüme terk edilen 80 yaşındaki Ahmet Yenikomşu, şifayı Gaziantep Özel Deva Hastanesi'nde buldu. Gaziantep'e gelen Ahmet Yenikomşu, Özel Deva Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Hakan Dikme tarafından gerçekleştirilen 3,5 saatlik başarılı bir ameliyat sonucu yeniden sağlığına kavuştu.

"Kan kusuyordu"

80 yaşındaki Ahmet Yenikomşu'nun hastaneye ilk geldiği zamanki durumunu anlatan Özel Deva Hastanesi'nde Cerrahi Uzmanı Doktor Hakan Dikme, hastanın kan kustuğunu ve sağlık durumunun çok kötü olduğunu belirterek, "Almanya'da hastaya mide kanseri tanısı konuldu. Mide kanseri tanısı konulduktan sonra hastanın orada ameliyat olamayacağını ve artık yapılacak bir şey olmadığını söylenmiş ve ölüme terk etmişler. Hasta buraya Almanya'dan geldikten sonra biz burada onkolojiye dahili kontasyonlarımızı yaptıktan sonra hastanın bir şansı olduğunu saptadık. Almanya'dan geldiğinde hastanın genel durumu çok kötüydü. Hasta geldiğinde kan kusuyordu. Kaş ektik ve genel durumu tamamen bozuktu. Hastayı ilk önce yoğun bakımda takip ettik, tedavisini burada sürdürdük. Serviste alıp genel durumunu düzelttik. Daha sonra onkolojiye tanışarak dahili kontasyonunu yaptık. Ondan sonra hastanın ameliyat olabileceğinin kararını aldık" dedi.

"Az daha ölüyordu"

Yapılacak ameliyatın çok riskli olduğuna dikkat çeken Dr. Hakan Dikme, ameliyatın oldukça zor geçtiğini de ifade etti. Hastanın 3.5 saat ameliyatta kaldığını vurgulayan Dikme, "80 yaşında olması kondisyonlarını ve kalp ve şeker hastalıkları buna benzer hastalıkların olması, ameliyatı bu açıdan zorlaştırdı. Yaşının ilerlemiş olması bizim için büyük bir engeldi. Baktığımızda hastada ek hastalıklarının olması ameliyat riskini iyice artırıyordu. Ameliyat 3,5 saat sürdü hastanın midesindeki tümör 12 parmak bağırsağına kadar uzanıyordu. Bu tümörü mideyi total olarak çıkardık. Yemek borusunu bağırsağa bağladık. Aynı zamanda aynı seans da safra kesesindeki taşını da aldık. Hastamızın bugün ameliyat sonrası burada dördüncü günü genel durumu iyi. Hastamıza biz burada mobilize ediyoruz. Fizik tedavi egzersizler yapıyor. Triflo dediğimiz solum eksersizleri yapıyoruz. Yürütme gibi bunların hepsini hastamıza göstererek moral ve motivasyonlarını yüksek tutuyoruz" diye konuştu.

Hasta Ahmet Yenikomşu'nun eşi Nahide Yenikomşu ise Almanya'da eşinden ümidini kestiklerini söyleyerek, Türk doktorlara dua etti