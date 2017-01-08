Almanya'da Öldürülen Türk İşadamı Son Yolculuğuna Uğurlandı

ALMANYA'nın Ludwigshafen kenti yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasında Salı günü ormanda öldürülmüş olarak bulunan tanınmış işadamı İsmail Torun için cenaze töreni yapıldı.



Ludwigshafen Mevlana Camii de yapılan cenaze törenine Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun ve İsmail Tosun'un eşi, evlatları ve yakınları başta olmak üzere bölgedeki işadamları ve sevenleri katıldı



Mainz Din Hizmetleri Ataşesi vekili Osman Dikeç'in kıldırdığı cenaze namazına yaklaşık 2000 kişi katıldı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı.



İsmail Torun'un ölüm haberini alan dostları ve arkadaşları Mevlana camiine akın etti. Acı haberi alan yakınları, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın, bu acıya dayanmak çok zor. Allah sabır versin" diye dua etti.



Tosun'un arkadaşı Ender Önder İsmail Bey mükemmel bir adam, patron ve ağabeydi" dedi.



"BİR HİÇ UĞRUNA YOK OLUŞUNU NASIL AFFEDECEĞİZ"

Torun'nun aile dostu Mehtap Özdemir Cambaz ise, "Çok iyi insanların bu şekilde ölmesi kabul edilebilir bir şey değil" ifadelerini kullandı. Yaşanan olaya 'takdiri ilahi' diyemediklerini belirten Cambaz, "Böylesine iyi bir insanın bu şekilde katledilmiş olması kabul edilebilir bir şey değil. Umudumuz, temennimiz adaletten ama bunun acısını biz sevenleri nasıl unutacağız? Bir hiç uğruna yok oluşunu nasıl affedeceğiz onu bilmiyorum" diye konuştu.



"BİR İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ"

"Bir insan, bir vatansever öldürüldü ve biz bu olayın üstünün kapatılmasını asla istemiyoruz" diyen Torun'un çalışma arkadaşı Meryem Parlak ise, "Her ne kadar öldürüldüyse de herkes duysun. Bu kadar iyi bir insan eğer hunharca, acımasızca öldürülüyorsa bunun peşini hiç kimse bırakmamalı. İsmail iyi bir iş adamı, hayır sever, iyi bir dost, iyi bir vatansever" dedi.



Torun'un cenazesi Samsun'da toprağa verilmek üzere Frankfurt'tan THY İstanbul aktarmalı gönderildi.