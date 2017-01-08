Almanya'da Öldürülen Türk İş Adamının Naaşı Türkiye'ye Gönderildi

Almanya'da geçtiğimiz salı günü kaçırılan ve cuma günü öldürülmüş olarak bulunan iş adamı İsmail Torun'un naaşı, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Türkiye'ye gönderildi.



Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen şehrinde geçtiğimiz salı günü kaçırılan ve 1 milyon fidye ödenmesine rağmen öldürülen Samsunlu iş adamı İsmail Torun için cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreni Ludwigshafen Türk-İslam Birliği DİTİB Mevlana Camii'nde gerçekleştirildi. Törene başta Torun'un ailesi, Türkiye'nin Mainz Başkonsolosu Arif Eser Torun, Konsolos Sedat Turan'ın yanı sıra Avrupa Türk Birliği (ATB) Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, eski ATB Genel Başkanlarından Recep Yıldırım, İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Rhein-Neckar-Saar Başkanı Şerif Aslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmalarda iş adamı İsmail Torun'un çok yardımsever bir kişi olduğuna dikkat çekilirken, elim şekilde işlenen bir cinayetle öldürülmesinin acısının duyulduğu dile getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından tekbir ve dualarla cenaze arabasına kadar taşınan İsmail Torun'un naaşı, Türkiye'ye gönderildi. - LUDWIGSHAFEN