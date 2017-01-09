Almanya'da Öldürülen İşadamı Samsun'da Toprağa Verildi

ALMANYA'da ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunan işadamı 50 yaşındaki İsmail Torun, memleketi Samsun'da toprağa verildi.



Almanya'nın Lutwigshafen kentinde öldürülen Samsunlu işadamı evli ve 4 çocuk babası İsmail Torun'un cenazesi dün akşam memleketi Samsun'a getirildi. Morgdan alınan Torun'un cenazesi önce Tekkeköy İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine, ardından da Şeyh Yubuf Zeynüddin Camii'ne götürüldü. Çocukları Eyüp, Burak ve Ömer Faruk Torun taziyeleri kabul etti. Eşi Fatma ve kızı Berra Betül Torun camiye gelmedi. İşadamının cenazesi kılınan ilkindi namazının ardından Ovabaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Babasının öldürülmesi olayıyla ilgili bilgi veren Eyüp Torun, "Olayın nasıl olduğu yönünde net bir bilgimiz yok. Babam birine Berlin'e arsa almaya gideceğini ve bizlere söylememesi gerektiğini söylemiş. Daha sonra bizim haberimiz oluyor. Öldürülmeden önce bizimle normal telefon görüşmeleri yaptı. Bu süre içinde arkadaşlarından arsa alacağını söyleyip para istiyor. Ancak çocuklarımın haberi olmasın diye tembih ediyor. Bir şekilde parayı topluyor. Arkadaşı babamın söylediği yere gidip parayı teslim ediyor. Perşembe akşamından sonra haber alımayınca biz polise gidip haber alamadığımızı bildirdik. Şüphelendiğimiz kimse yok. Düşmanımız falan da yok. 3 hafta önceda aynı şekilde cinayet olmuştu. Bu cinayetle bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Cinayetle ilgili net bir bilgimiz yok. Babam sevilen bir insandı. Almanya'da yapılan cenazeye 3 bin kişi katıldı. Bir takım gözaltılar olduğu için alman polisi bize net bir bilgi vermedi. Babam hiç tehdit telefonu almadı. Almanyaya dönüp babamın işini devam edeceğiz. Dimdik devam edeceğiz. Korkacak birşeyimiz yok" dedi. Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, işadamları, yakınları ve ailesi ve vatandaşlar katıldı. - Samsun