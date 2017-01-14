Almanya'da Noel Pazarına Tır ile Saldırı Yapılması

BERLİN (AA) – Almanya'da hükümetin büyük ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder'in, başkent Berlin'de Noel pazarına tır ile gerçekleştiren saldırının zanlısı Tunuslu Anis Amri'nin izlenmesinde güvenlik birimlerinin hata yapıp yapmadıklarının ortaya çıkarılması için Federal Mecliste bir araştırma komisyonun kurulmasına olumlu baktığı bildirildi.





Kauder, bugün Saarland eyaletinin Perl ketinde yaptığı açıklamada, hükümetin diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann'a konuyla ilgili bir teklif götüreceğini söyledi.





"Bu olayda daha fazla şeyler yapılması gerektiği düşünülüyorsa o zaman bir araştırma komisyonundan yanayım." diyen Kauder, Almanya İçişleri Bakanlığında ve ilgili eyaletlerin bakanlıklarında özel bir araştırmacının görevlendirmesi yönündeki SPD'nin önerisine karşı çıktı.





Kauder, Amri'nin izlenmesine ilişkin federal düzeydeki kurumlar ile eyaletler arasında koordinasyon sorunlarının yaşandığının ifade edildiğini, bunun aydınlatılması gerektiğini dile getirdi.



Sol Parti de daha önce saldırı ile ilgili Federal Mecliste araştırma komisyonunun kurulmasını talep etmişti.



Alman medyasında çıkan haberlerde Berlin'deki saldırı öncesinde istihbarat servislerinin Amri'nin ülkede olası bir terör saldırısı yapabilecek tehlikeli kişiler arasında yer aldığı bilgisine sahip olduğu ifade edildi.





Saldırganın 14 değişik kimlik kullandığının bilindiği, bunun yanı sıra Fas istihbarat teşkilatının da Amri'nin bir saldırı planladığına ilişkin bilgiyi Alman makamlarıyla paylaştığı kaydedildi.



Bild gazetesinin haberinde de Amri'nin Mart 2016'da bir araçla Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Kriminal Dairesi için çalışan bir muhbir ile Dortmund'dan Berlin'e gittiği iddia edildi.



Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, olayla ilgili bir raporun gelecek günlerde açıklanacağını belirterek, "Yaşananlardan ve şimdi bildiklerimizden sonra kimse oturup da hata yapılmadığını söyleyemez." ifadesini kullanmıştı.





Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık 2016'da bir tır Noel pazarına girmiş, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.



23 Aralık'ta İtalya'nın Milano kentinde polisle girdiği çatışmada öldürülen saldırının zanlısı Anis Amri'nin Tunus'un gerekli evrakları göndermediği için Almanya'dan sınır dışı edilemediği belirtilmişti.