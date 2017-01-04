Almanya'da Noel Pazarına Tır ile Saldırı Yapılması

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Noel pazarına tır ile gerçekleştirilen saldırının zanlısı Tunuslu Anis Amri ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişinin kaldığı sığınmacı yurdunda arama yapıldığı bildirildi.



Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, 26 yaşında bir Tunus vatandaşı olan şüphelinin, Amri'yi 2015 yılının sonundan bu yana tanıdığı ve saldırının gerçekleştiği döneme kadar onunla temasta olduğu belirtildi.



Bundan dolayı polisin şüphelinin Berlin'de kaldığı yurtta arama yaptığı duyurulan açıklamada, bu kişinin saldırı planını bildiği ve Amri'ye yardım ettiğinden şüphelenildiği aktarıldı.



Ayrıca açıklamada, daha önce Amri ile aynı evde bulunan bir kişinin kaldığı evde de aramalar yapıldığı, onun da muhtemelen saldırının yapıldığı döneme yakın Amri ile temasta bulunduğu kaydedildi.



Berlin'de 19 Aralık 2016 akşamı bir tırın Breitscheidplatz Meydanı'ndaki Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. Saldırının zanlısı Anis Amri, olayın ardından kaçmış ve 4 gün sonra İtalya'nın Milano kentinde polisle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilmişti.