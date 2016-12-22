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Olayın gerçekleştiği Breitscheidplatz Meydanı'na karanfillerin bırakılması ve yapılan basın açıklması

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ile röportaj Almanya'da Noel pazarına tır ile saldırı yapılması

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği saldırıyı kınadı

BERLİN (AA) – Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarına tırla yapılan saldırıyı kınadı.



UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya başkanlığındaki merkez yürütme kurulu üyeleri ve UETD Berlin Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri olayın gerçekleştiği Breitscheidplatz Meydanı'na karanfiller ve bir çelenk bıraktı.



UETD yöneticileri, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu ve basın açıklaması okudu.



Sırakaya, burada yaptığı açıklamada, UETD olarak bugün, Berlin'de 3 gün önce gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi.



Alman ve Berlin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Sırakaya, "Dünyanın neresinde olursa olsun, rengine, dinine ırkına bakılmaksızın terörün insanlığın bir düşmanı olduğu bir ortamda, beraberlik içinde hareket ederek, Berlin'de olmuş, Brüksel'de olmuş, Ankara'da olmuş, İstanbul'da olmuş herhangi bir ayrıma gidilmeksizin terörün tüm insanlığın düşmanı olduğunu ifade etmek için buradayız." dedi.



"Terör insanlık suçudur. Terör insanlığın düşmanıdır" ifadesini kullanan Sırakaya, terörün kökünün güç birliğiyle tamamen kazınmasını ümit ettiğini kaydetti.



Sırakaya ve beraberindekiler, daha sonra olay yerinde incelemelerde bulundu.