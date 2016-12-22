Berlin'de 12 Kişiyi Öldüren Saldırgan Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı!

Almanya'da Federal Başsavcılık, Berlin'de Noel pazarına bir tırla yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan Tunus vatandaşı 24 yaşındaki Anis Amri hakkında tutuklama kararı çıkardı.



Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, tır üzerinde yapılan incelemelerin ilk sonuçlarının elde edildiği belirterek, araç kapısında ve tırın üzerinde Amri'nin parmak izinin tespit edildiğini söyledi.

TIR'I KULLANAN ANİS AMRİ

Şu andaki soruşturma durumuna göre Anis Amri'nin tırı kullandığından hareket edildiği belirtilen açıklamada, Federal Başsavcılık tarafından Amri hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

AMRİ'NİN BULUNDUĞU YERLERDE ARAMA YAPILDI

Soruşturma kapsamında bugün, Berlin ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde Amri'nin daha önce bulunduğu çeşitli yerlerde aramalar yapıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca bir ihbar üzerine Heilbronn'da bir otobüsün kontrol edildiği belirtildi.

SALDIRIDA 12 KİŞİ ÖLDÜ, 48 KİŞİ DE YARALANDI

Açıklamada, söz konusu aramalarda kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi.

Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 48 kişi yaralanmıştı. Tırda yapılan aramalarda 24 yaşındaki Tunus vatandaşı Anis Amri'ye ait olduğu ileri sürülen belgeler bulunmuş, bunun üzerine saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Federal Savcılık, Almanya ve Avrupa genelinde aranan Amri'nin yakalanmasına yardım edecek bilgiyi sağlayacak kişilere 100 bin avroya kadar para ödülü verileceğini duyurmuştu.