Almanya'da Noel Pazarına Tır ile Saldırı Yapılması

BERLİN (AA) – Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Berlin'de Noel pazarına bir tırla yapılan saldırıya ilişkin şüpheli olarak aranan Tunus vatandaşı Anis Amir'in olayın fail olduğu yönünde ipuçlarının bulunduğunu söyledi.





Maiziere, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Adalet Bakanı Heiko Maas ile birlikte saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak için Berlin'deki Federal Kriminal Dairesi'ni ziyaret etti.



Maiziere burada yaptığı açıklamada, failin hızlı bir şekilde bulunması yönünde BKA'daki çalışmaların büyük profesyonellikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Aranan şüphelinin büyük olasılıkla fail olduğu yönünde ipuçları var. Tırın şoför mahallinde parmak izleri ve bunu gösteren başka ipuçları bulundu." dedi.



Merkel de, BKA'nın çalışmalarını överek, failin yakın bir zamanda yakalanmasını ümit ettiğini söyledi.





Güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin sorunsuz işlediğini belirten Merkel, "Her saat saldırının kurbanlarını ve yaralıları düşünüyoruz." dedi.





Merkel, insanların olaya ilişkin sağduyulu davranmalarından dolayı da gurur duyduğunu kaydetti.



Adalet Bakanı Maas da, güvenlik birimlerinin çalışmalarını gerektiği şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, "En büyük sorumluluğumuz faili yakalamak." dedi.





Maas, bu olaydan çıkarılacak derslerin daha sonra ele alınacağını kaydetti.



Berlin'de pazartesi akşamı bir tırın Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18'i ağır 48 kişi yaralanmıştı. Tırda yapılan aramalarda 24 yaşındaki Tunus vatandaşı Anis Amri'ye ait olduğu ileri sürülen belgeler bulunmuş, bunun üzerine saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Federal Savcılık, Almanya ve Avrupa genelinde aranan Amri'nin yakalanmasına yardım edecek bilgiyi sağlayacak kişilere 100 bin avroya kadar para ödülü verileceğini duyurmuştu.