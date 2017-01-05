Almanya'da Metropollerde Nüfus Patlaması Yaşanacak"

Alman Ekonomi Enstitüsünün (IW) araştırmasına göre, Almanya'nın kırsal kesimlerindeki nüfus büyük şehirlere göç ederken özellikle Berlin, Frankfurt ve Münih kentlerinde nüfus patlamasının yaşanması bekleniyor.



Merkezi Köln'de bulunan Ekonomi Enstitüsünün, Almanya'daki büyük şehirlerdeki nüfus gelişimini ele aldığı 2035 yılını kapsayan projeksiyonlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'nın pek çok kırsal bölgesi terk edilirken, büyük şehirlerde nüfus patlaması yaşanacak.



Araştırmaya göre, gelecek 20 yıl boyunca özellikle Berlin, Frankfurt ve Münih'te nüfus artışı beklenirken, Berlin'in tek başına 500 binlik yeni göç alacağı öngörülüyor.



Münih'teki nüfusun yüzde 14'ten fazla artarak yaklaşık 1,66 milyona ulaşması bekleniyor. 2035 yılında Frankfurt'ta ise nüfusun yüzde 11 artarak 814 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.



Ülkede nüfusun yaş ortalaması 2035'te 46,7 olacak



Gençlerin ağırlıklı olarak Berlin, Frankfurt ve Münih'e göç etmesi aynı zamanda yerel nüfusun yaş ortalaması üzerinde de etki yapacak. Hesaplamalara göre, Almanya'da nüfusun yaş ortalaması 2035 yılında 46,7 olacak. Frankfurt'ta ortalama yaş 42,5, Berlin'de 42,2, Münih'te ise 41,4 olacak. Aynı zamanda bu 3 şehirde 15 yaşın altındaki çocuk sayısının ve 67 yaş üstü nüfusun artması bekleniyor.



-"Gençler ve yabancılar için metropoller cazibe merkezi"



IW araştırmacısı Philipp Deschermeier, konuya ilişkin açıklamasında, büyük kentlerdeki nüfus patlamasının çeşitli sebepleri olduğunu belirterek, "Özellikle çok sayıda genç ve yabancı için metropoller cazibe merkezi. Eğitim görmek ya da ilk iş deneyimlerini yaşamak için metropol şehirlere geliyorlar." ifadelerini kullandı.



Deschermeier, yaşlıların ise daha iyi bakım, daha iyi boş zaman ve daha fazla sosyalleşme beklentisiyle metropollere geldiğini, buna ek olarak, ofis merkezlerinde birçok yeni iş alanının da ortaya çıktığını kaydetti.