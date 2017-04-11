Almanya'da Maç Öncesi Patlama
Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Borussia Dortmund takımının Otobüsü kalktığı sırada patlama meydana geldi.
Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Borussia Dortmund takımının Otobüsü kalktığı sırada patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com
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