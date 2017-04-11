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Almanya'da Maç Öncesi Patlama
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Almanya'da Maç Öncesi Patlama

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Borussia Dortmund takımının Otobüsü kalktığı sırada patlama meydana geldi.

Almanya'da Maç Öncesi Patlama

Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Borussia Dortmund takımının Otobüsü kalktığı sırada patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com

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