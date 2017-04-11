Almanya'da Kullanılan Oylar Türkiye'ye Gönderildi

BERLİN (AA) – Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği halk oylaması için Almanya'nın Berlin, Hamburg ve Hannover şehirlerinde kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi.



Berlin, Hamburg, Hannover kentlerinde 27 Mart-9 Nisan arasında kullanılan oylar bugün Berlin Tegel Havalimanı'nın askeri bölümüne getirildi.



Turuncu diplomatik torbaların içinde bulunan oylar, siyasi parti temsilcileri ve resmi yetkiler ile Türkiye'den gelen gözlemci heyet nezaretinde kargo konteynerlere yerleştirildi.





Tutanak tutulduktan sonra konteynerler THY uçağının kargo bölümüne yüklendi.



Uçağa Berlin'den 28, Hannover'den 23 ve Hamburg'dan 21 turuncu diplomatik torba konuldu.



Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, burada yaptığı açıklamada, iki hafta boyunca söz konusu kentlerde kullanılan oyların bu sabah havalimanına getirildiğini belirterek "Türkiye'den gelen YSK ve bakanlığımızın yetkililerine devir teslim yapıyoruz. Bütün partilerimiz bu heyetler içinde yer almakta." dedi.



Uçağın Berlin'den sonra İsveç'in başkenti Stockholm, Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve İngiltere'nin başkenti Londra'da kullanılan oyları da alarak Ankara'ya döneceği belirtildi.