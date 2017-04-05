Almanya'da Korsanlara Karşı Siper Ordu Kuruldu

Alman Savunma Bakanlığı, siber saldırılarına karşı kara, deniz ve hava kuvvetlerine paralel olarak 13 bin 500 kişilik ordu kurdu. Federal ordunun günlük 3 bin ile 5 bine yakın saldırıya uğradığı bildirildi. Alman Savunma Bakanlığı, kara, deniz ve hava kuvvetlerine paralel olarak siber ordu kurdu. Siper ordunun açılışı Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen tarafından gerçekleştirildi. İlk etapta 260 bilgisayar uzmanının görev alacağı siber ordu, önümüzdeki aylarda ilave birimlerin de göreve başlayacağı duyuruldu. Alman ordusunun yapılacak siber saldırılara karşı korunmasını amaçlayan siber ordu karşı saldırı kabiliyetinde olacağı da belirtildi.



Siber saldırılarla baş edebilecek kapasitede eleman bulmak zor olduğunu belirten uzmanlar, son derece gizli askeri sırları, ya da siber saldırganın kontrolü ele geçirebileceği silah sistemlerini koruyabilmek için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yeni kurulan siper ordunun kendi elemanlarını yetiştireceği vurgulandı.



(Mehmet Koca/İHA)