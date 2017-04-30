Almanya'da 'Kadınların Sanatı' Sergisi - Köln

Almanya'nın Köln kentinde, Türk sanatçıların eserlerinin de yer aldığı "Kadınların Sanatı" adlı resim sergisi açıldı.



Kunsthalle Lindenthal'de düzenlenen sergide, çeşitli ülkelerden 10 kadın sanatçının eserleri yer alıyor. Zarifa-Art sanat ajansı tarafından oluşturulan sergide, Necmiye Aktürk ve Leyla Kadıoğlu'nun eserleri de bulunuyor.



Aktürk, 4 yılda 11 sergi açtığını, kalbinden gelenleri tuvale yansıttığını, yıllar geçtikçe resimde kendini daha fazla geliştirme fırsatı bulduğunu belirtti.



En son koleksiyonunun İstanbul resimlerinden oluştuğunu dile getiren Aktürk, "İstanbul resimlerim gerek Almanlar gerekse Türkler tarafından beğeni topladı. Bu sergi Köln'de açılacağı için tarihi Köln Katedralini de resmetmek istedim. Kadınların zaman buldukça bu sanatla ilgilenmesini tavsiye ederim. Resim yapmak bana çok iyi geliyor." dedi.



Kadıoğlu da sergide Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel güzelliklerini yansıtan yağlı boya tablolarını sanatseverlerin beğenisine sundu.



Lindenthal Belediye Başkanı Helga Blömer-Frerker'in yanı sıra sanatçılar, sanatseverler ve çok sayıda davetlinin açılışına katıldığı sergi, 12 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.