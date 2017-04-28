Almanya'da İsviçre Vatandaşı Casusluktan Gözaltında

Almanya'da bir İsviçre vatandaşının casusluk iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.





Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hakkında 1 Aralık'ta tutuklama emri çıkartılan 54 yaşındaki İsviçre vatandaşı Daniel M'nin bugün gözaltına alındığı belirtilerek, zanlının ev ve iş yerinde arama gerçekleştirildiği kaydedildi.





Açıklamada, Daniel M'nin 2012'den beri yabancı bir ülkenin istihbarat servisi için çalışmakla suçlandığı ifade edildi.



Daniel M'nin tutuklanmak üzere hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.