Almanya'da "İş Dünyasının Güveni" Nisanda Arttı

Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, nisan ayında 112,9 puana yükseldi.



Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.



Sonuçlara ilişkin Ifo Başkanı Clemens Fuest adına yapılan açıklamada, Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin nisan ayı İş Dünyası Güven Endeksinin aylık bazda 112,4 puandan 112,9 puana çıktığı bildirildi.



Almanya'da martta 119,5 puan olan Ifo Cari Durum Endeksi'nin de nisanda 121,1 puana yükseldiği, Ifo Beklentiler Endeksi'nin ise bu dönemde 105,7 puandan 105,2'ye gerilediği aktarıldı.



Açıklamada, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın daha da arttığı belirtilerek, "Mevcut iş durumunun değerlendirilmesi önemli ölçüde iyileşti. Bununla birlikte, altı aylık iş görünümü açısından, şirketler biraz daha az iyimser. Alman ekonomisi güçlü bir şekilde büyüyor." denildi.



Endeksin imalat sektöründe hafif düştüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bununla birlikte, imalatçılar bu aydaki mevcut iş durumlarından daha memnunlar. Geçen ay keskin bir artış gösterdikten sonra, iş beklentileri biraz daha iyimser. Üretimin artması bekleniyor. Özellikle elektrikli ürünler sektöründeki şirketler çok iyi iş yaptığını bildirdi. Kapasite kullanımı yüzde 86,0 ile değişmedi, bu da yüzde 83,6 olan uzun vadeli ortalamanın üzerinde."



Toptan ticarette ise iş ortamının iyileşmeye devam ettiği ve mevcut ticari durumun değerlendirmesinin 1991'den bu yana en üst seviyesine geldiği belirtilen açıklamada, endeksin perakende sektöründe ise Eylül 2015'ten bu yanan en yüksek seviyesine çıktığı aktarıldı.



Açıklamada ayrıca nisan ayında inşaat sektöründe iş iklimi endeksinin bir kez daha arttığı ve mevcut iş durumu değerlendirmelerinin yeni bir rekor seviyeye yükseldiği kaydedildi.