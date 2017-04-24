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Almanya'da 'İş Dünyasına Güven' Nisanda Arttı
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Alman İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Güçlü...
Almanya'da 'İş Dünyasına Güven' Nisanda Ar...
Almanya'da 'İş Dünyasına Güven' Nisanda Arttı
Almanya'da mart ayında 112,4 puan olan Ifo İş Dünyası Güven Endeksi nisanda 112,9 puana çıktı.
24 Nisan 2017 Pazartesi 12:07
Almanya
'da mart ayında 112,4 puan olan Ifo İş Dünyası Güven Endeksi nisanda 112,9 puana çıktı
Kaynak:
Dunya.com
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