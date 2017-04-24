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Almanya'da 'İş Dünyasına Güven' Nisanda Arttı
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Almanya'da 'İş Dünyasına Güven' Nisanda Arttı

Almanya'da mart ayında 112,4 puan olan Ifo İş Dünyası Güven Endeksi nisanda 112,9 puana çıktı.

Almanya'da 'İş Dünyasına Güven' Nisanda Arttı

Almanya'da mart ayında 112,4 puan olan Ifo İş Dünyası Güven Endeksi nisanda 112,9 puana çıktı

Kaynak: Dunya.com

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