Almanya'da Fabrika Siparişleri Kasımda Azaldı

Almanya'da yeni fabrika siparişleri, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede geçen yılın kasım ayında mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri, ekime kıyasla yüzde 2,5 geriledi. Piyasalarda yeni fabrika siparişlerinin aylık yüzde 2,4 azalması bekleniyordu.



Ayrıca, ekim ayına ilişkin daha önce yüzde 4,9 arttığı açıklanan yeni fabrika siparişleri, yüzde 5 artış olarak revize edildi.



Yurt içi siparişler kasımda, önceki aya göre yüzde 2,8 ve yabancı siparişler de yüzde 2,3 arttı. Avro Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler, söz konusu dönemde yüzde 2,7 ve diğer ülkelerden yeni siparişler de yüzde 2 azalış gösterdi.



Almanya'da ara malı üreticilerinin yeni siparişlerinde kasımda aylık bazda yüzde 0,5 ve tüketim malları üreticilerinin siparişlerinde de yüzde 1,5 artış kaydedildi. Sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde ise yüzde 4,8 azalış görüldü.



İmalatta mevsimsellikten ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.