Almanya'da Ekonomik Güven Yükseldi
ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da Nisan ayında bir önceki aya göre 6,7 puan artarak 19,5 puana yükseldi.
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