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Almanya'da Ekonomik Güven Yükseldi
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Almanya'da Ekonomik Güven Yükseldi

ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da Nisan ayında bir önceki aya göre 6,7 puan artarak 19,5 puana yükseldi.

Almanya'da Ekonomik Güven Yükseldi

ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da Nisan ayında bir önceki aya göre 6,7 puan artarak 19,5 puana yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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Almanya, Ekonomi