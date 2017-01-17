Almanya'da "Ekonomi Güveninde" Ilımlı Artış

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da bu ay önceki aya kıyasla 2,8 puan artarak 16,6 puana yükseldi.



Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da ocak ayında bir önceki aya kıyasla 2,8 puan arttı.



Endeks aralık ayındaki 13,8 puandan ocak ayında 16,6 puan seviyesine yükselmesine karşın, 18,4 puan olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Almanya'da ocak ayı Cari Durum Endeksi de bir önceki aya kıyasla 13,8 puan artarak 77,3 puana çıktı. Bu değer en son Temmuz 2011'de aşılmıştı.



Avro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise söz konusu dönemde 5,1 puanlık artışla 23,2 puana ulaştı. Diğer yandan, Tek Para Birliğinde Cari Durum Endeksi ocak ayında eksi 0,4 puan seviyesinde gerçekleşti.



-"Artış Avrupa ülkelerindeki ekonomik durumun iyileşmesinden kaynaklanıyor"



ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin açıklamasında, "ZEW Ekonomik Güven Endeksinin hafif artması, esas olarak Avrupa ülkelerindeki ekonomik durumun iyileşmesinden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.



Wambach, geçen yıl Almanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla gelişimi ve aynı zamanda Kasım 2016'da Avro Bölgesinin sanayi üretimi için kaydedilen pozitif ön rakamların birçok kişiye sürpriz olduğunu belirterek, beklentilerdeki bu gelişmenin 2017 yılı için bir "güven sıçraması" olarak da görülebileceğini kaydetti.



Öte yandan, endekse ilişkin anket, 2-16 Ocak'ta 224 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.