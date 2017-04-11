Almanya'da "Ekonomi Güveni" Nisanda Yükseldi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da bu ay önceki aya kıyasla 6,7 puan artarak 19,5 puana yükseldi.



Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da nisan ayında bir önceki aya kıyasla 6,7 puan arttı.



Endeks mart ayındaki 12,8 puandan nisan ayında 19,5 puan seviyesine yükseldi. 14,8 puan olan piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşen endeks, Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Almanya'da nisan ayı Cari Durum Endeksi de bir önceki aya kıyasla 2,8 puan artarak 80,1 puana yükseldi. Endeks böylece Temmuz 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.



Avro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise söz konusu dönemde 0,7 puanlık artışla 26,3 puana ulaştı. Diğer yandan para birliğinde Cari Durum Endeksi nisan ayında 4,1 puanlık yükselişle 11,5 puana çıktı. Bu da Mayıs 2008'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.



-"Almanya'nın ekonomik durumu ilk çeyrekte oldukça sağlam gerçekleşti"



ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'nın ekonomik durumu ilk çeyrekte oldukça sağlam gerçekleşti. Bu, sanayi üretimi, inşaat sektörü ve şubat ayından itibaren perakende satışlardaki güçlü rakamlar tarafından vurgulanıyor." ifadelerini kullandı.



Wambach, buna ek olarak, sürekli yüksek iş gücü talebinin özel tüketimini artırdığını ve finansal piyasa uzmanlarının, bu olumlu gelişmenin devam etmesini beklediğini sözlerine ekledi.



Öte yandan, endekse ilişkin anket, 27 Mart-10 Nisan tarihlerinde 204 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.