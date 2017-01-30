Almanya'da Doğum Günü Kutlamak İçin Bir Araya Gelen 6 Genç Ölü Bulundu





Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Arnstein kentinde doğum günü kutlaması için bir araya 6 genç ölü bulundu.



Bir bağ evinde bulunan, 18-19 yaşlarındaki gençlere ait cesetlerde herhangi bir darp izine rastlanmadı.



Arnstein Belediye Başkan Yardımcısı Franz-Josef Sauer olay yerinde şüpheli bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti:



"Gençlerin doğum günü kutlamak için buluşmaları oldukça sık görülen bir durum. Bunda şüpheli herhangi bir şey yok. Gerçekten büyük bir trajedi ve ifade edecek kelime bulamıyorum."



Soruşturmayı yürüten Arnstein polisi, hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğünü ve gençlerin, yaktıkları sobadan dolayı zehirlenmiş olabileceklerini aktardı. Uzmanlar ölüm nedeni olarak sentetik uyuşturucu ihtimali üzerinde de duruyor.



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