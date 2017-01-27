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Almanya'da Dışişleri Bakanı Değişti
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Almanya'da Dışişleri Bakanı Değişti

Almanya'da Dışişleri Bakanı Steinmeier'in istifası sonrası yerine Sigmar Gabriel atandı.

Almanya'da Dışişleri Bakanı Değişti

Almanya'da Dışişleri Bakanı Steinmeier'in istifası sonrası yerine Sigmar Gabriel atandı.

Kaynak: Dunya.com

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