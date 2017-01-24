Almanya'da Demokratların Başbakan Adayı Schulz





Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanı Martin Schulz Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimlerde Angela Merkel'e karşı yarışacak. Almanya'da sosyal demokratlar, Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz'u başbakan adayı gösterecek. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Martin Schulz'un "seçilme şansının açık bir şekilde daha yüksek" olduğunu ifade etti. Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanı Schulz, Avrupa Parlamentosu başkanlığı için yeniden aday olmayacağını, siyasete Almanya'da devam edeceğini açıklamıştı. Schulz, Alman Sosyal Demokrat Parti'nin favori başbakan adayı olarak ön plana çıkıyordu. Son aylarda Schulz'un geleceğiyle ilgili birçok spekülasyon yapılmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz Kasım ayında dördüncü kez başbakanlık için yarışacağını açıklamıştı. Almanya'da genel seçimler 24 Eylül'de yapılacak.



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Tags: başbakan adayı demokratların Schulz Almanya Almanyada Almanya politikası Gepost: 24 januari 2017